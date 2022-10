Politik muss aus Fehlern lernen - wofür sich die Jungen Liberalen einsetzen

Halle (Saale)/MZ - Tim Kehrwieder eilt über den Marktplatz. Um seine Schultern hat er eine große Regenbogenflagge gebunden, die wie ein Umhang herunterfällt. Er gehört zu jenen 2.000 Demonstranten, die am 10. September den Christopher Street Day in Halle gefeiert haben und für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt durch die Innenstadt gezogen sind. „Den Staat geht es nichts an, was du in deinem Schlafzimmer tust“, sagt der 23-Jährige. Jeder soll die Freiheit haben, so zu leben, wie er will - Hauptsache niemand werde dadurch verletzt.