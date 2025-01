Pole stiehlt Toyota in Halle und wird in Sachsen gefasst - jetzt sitzt er in U-Haft

Ein Mann versucht eine Autotür mit einer Metallstange aufzubrechen (gestellte Szene). Wie der Dieb in Halle in den Toyota gelangte, teilte die Polizei nicht mit.

Halle (Saale)/MZ - Fahndungserfolg und Glückstreffer für die Polizei: Beamte haben in Neundorf (Sachsen) bei einer Verkehrskontrolle einen zuvor in Halle gestohlenen Toyota festgestellt. Der 47 Jahre alte Fahrer aus Polen wollte daraufhin flüchten, wurde aber kurze Zeit später gestellt und festgenommen.

Wie die Polizeiinspektion Halle am Samstag mitteilte, war das Fahrzeug bereits am Donnerstagabend zwischen 20 und 21.30 Uhr von einem Parkplatz in der Unstrutstraße verschwunden. Der mutmaßliche Dieb hatte falsche Kennzeichen an den Wagen geschraubt und ein Steuergerät aus der Mittelkonsole ausgebaut. Festgenommen wurde er noch am Donnerstagabend.

Die Staatsanwaltschaft Halle hat Haftantrag gestellt. Freitag wurde der Mann einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Halle vorgeführt. Der schickte den Polen in U-Haft. Seitdem sitzt er im Roten Ochsen.