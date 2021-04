Polarlicht auf dem Hallmarkt: Das sind die Höhepunkte beim Silbersalz-Festival

Halle (Saale) - 2019 kam der Mond nach Halle, jetzt geht es um die Erde. Wie „Silbersalz“ den Blick auf die Wissenschaft schärfen will - auch mit spektakulären Installationen.

Viele Hallenser werden sich noch daran erinnern, als im Juni 2019 der Mond der Saalestadt ganz nahe kam. Damals sorgte eine Installation des Künstlers Luke Jerrams für Aufsehen. Ein Modell des Mondes mit einem Durchmesser von achteinhalb Metern war an mehreren Abenden die Attraktion auf der Ziegelwiese.

Das Spektakel bildete einen der Höhepunkte des „Silbersalz“-Festivals, das einzigartig in Deutschland ist und mit dem Wissenschaft möglichst vielen Menschen näher gebracht werden soll.

Neuauflage hätte bereits in diesem Sommer stattfinden sollen

Eigentlich hätte die Neuauflage bereits in diesem Sommer stattfinden sollen, doch Corona ließ das nicht zu. Stattdessen findet das internationale Wissenschafts- und Medienfestival in Halle nun von Mittwoch, 14. Oktober, bis Sonntag, 18. Oktober, statt. Die Veranstalter haben im Rahmen der Corona-Regeln wieder ein umfangreiches Programm zusammengestellt.

Auch dieses Mal ist mindestens eine auffällige Installation geplant: An vier Abenden wird der Schweizer Dan Acher ab Donnerstag jeweils von 19.30 bis 24 Uhr seine Zuschauer auf dem Hallmarkt mit der Lichtshow „Borealis“ auf eine Reise nach Nordeuropa mitnehmen. Er will die Polarlichter mit Hilfe künstlicher Wolken und Laserstrahlen nach Halle bringen.

„Bei ,Silbersalz’ dreht sich in diesem Jahr alles um unsere Heimat - unsere Heimat Erde“

„Bei ,Silbersalz’ dreht sich in diesem Jahr alles um unsere Heimat - unsere Heimat Erde“, sagt Donata von Perfall. Sie ist Direktorin des Vereins Documentary Campus, der mit der Robert Bosch Stiftung die Fäden in der Hand hält.

Allein die Stiftung fördert das Projekt mit 680.000 Euro, von der Staatskanzlei und der Medienanstalt Sachsen-Anhalt kommen jeweils weitere 50.000 Euro hinzu. Förderer sind auch die Stadt Halle und das Land, Kooperationen gibt es mit der Universität, der Leopoldina und dem Kunstmuseum Moritzburg.

„Lebhafte und aktive Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Wissenschaft"

„Silbersalz“ findet in einer Zeit statt, in der Wissenschaft auf immer größeres öffentliches Interesse und auch auf Kritik stößt. Nicht zuletzt mit Blick auf die Corona-Pandemie spielen, so Donata von Perfall, Wissenschaft und Medien eine entscheidende Rolle - vor allem als Quelle faktenbasierter Information.

Ziel von „Silbersalz“ sei es, „eine lebhafte und aktive Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Wissenschaft in unserer Gesellschaft zu befördern“, so die Organisatoren. Dies wollen sie mit Installationen und Ausstellungen, Filmen und sechs hochkarätig besetzten Gesprächsrunden erreichen. Außerdem gibt es ein Konferenz-Programm als geschlossene Veranstaltung mit Vorträgen von Experten, Diskussionsrunden und Workshops. Hier eine kleine Auswahl.

Ameisen in der Moritzburg

Neben den Polarlichtern wird es eine weitere Installation mit dem Titel „ArchiBio“ geben. Der Künstler Andrej Boleslavsky bringt im Innenhof des Kunstmuseums Moritzburg den Zuschauern das Leben von Bakterien, Pilzen und Ameisen näher. Auf den Burgmauern werden metergroße Projektionen zu sehen sein. Start ist jeweils um 19.30 Uhr.

Filme und Debatten

15 Filme mit Diskussionsrunden sind geplant, sie werden in der Konzerthalle Ulrichskirche und einem benachbarten leerstehenden Geschäftshaus in der Leipziger Straße 95/96 gezeigt. Der Dokumentarfilm „Jawline“ zeichnet das Erwachsenwerden von Austyn Tester nach (Donnerstag 18 Uhr). Der Jugendliche hat auf Instragram über 20.000 Follower, zwischen seinem On- und seinem Offline-Leben gibt es jedoch eine große Diskrepanz.

Der Österreicher Nikolaus Geyrhalter setzt sich mit einem besonderen Material auseinander: Jährlich bewegen Menschen Milliarden Tonnen Erde - mit enormen Auswirkungen (Freitag 18 Uhr). Auch die Filme „Rebuilding Paradise“ von Ron Howard, „The Human Element“ von Matthew Testa und „Sea of Shadows“ von Richard Lakani beschäftigen sich mit den Folgen der Eingriffe des Menschen in die Natur.

Auf der „Polarstern“

Spannend verspricht der Abend mit dem Bestseller-Autor Frank Schätzing und der Klimaaktivistin Carla Reemtsma zu werden. Sie wollen über die Schnittstelle zwischen Aktivismus, Klimawandel , Fiktion und Gesellschaft diskutieren (Freitag, 20 Uhr, Konzerthalle Ulrichskirche). Zuvor begleitet der Film „Now“ die Klima-Aktivisten Greta Thunberg und Luisa Neubauer.

Über die Forschung an Bord des Expeditionsschiffs „Polarstern“ in der Arktis berichten Antje Boetius, Direktorin Alfred-Wegener-Institut, sowie der Expeditionsleiter Markus Rex (Sonnabend 16 Uhr, Konzerthalle Ulrichskirche). In einer Vorpremiere sind Bilder der Fotografin Esther Horvath zu sehen, die Leben und Forschen auf der „Polarstern“ dokumentieren.

Programm von Mittwoch bis Sonntag

Bei allen Verstaltungen des Festivals vom 14. bis 18. Oktober ist der Eintritt frei. Die Organisatoren raten, sich vorab online anzumelden.

Karten gibt es auch an der Ticketbox vor der Ulrichskirche. Die Veranstaltungen können zudem spontan besucht werden. Die Festivalmacher betonten allerdings, dass sie in diesen Fällen einen Einlass nicht garantieren können. Alle Veranstaltungen würden natürlich im Rahmen der Covid-19-Bestimmungen des Landes Sachsen-Anhalts durchgeführt.

Im Programm ist auch ein spezielles Angebot für Jugendliche. In „Silbersalz by Youth“ soll sich alles um Umwelt, Nachhaltigkeit und Zukunftsgestaltung drehen. „In der Passage 13 in Neustadt gibt es einen MakerSpace, ein Planspiel, eine Game Convention und Workshops zu diesen Themen“, teilten die Organisatoren mit.

Erstmals werden die „Silbersalz Science & Media Awards“ am Donnerstag, 15. Oktober, in Partnerschaft mit Jackson Wild online vergeben. Die Verleihung wird live auf dem Facebook-Profil des Festivals übertragen.

››Das vollständige Programm unter www.silbersalz-festival.com/de/programme (mz)

