Podcast „Der Sage nach“: Was ein Reporter in Halle über die Saalenixen und ihre Krallen erfahren hat

Orten, an denen man sich gut gruseln kann, fühlt man sich verbunden. Für Hendrik Efert gehört Halle nun dazu.

Halle (Saale)/MZ - Es ist ein dunkler, ungemütlicher Tag, als Hendrik Efert in Trotha ankommt. Mit einem Aufnahmegerät in der Hand ist er auf Suche nach Spuren der Saalenixen, jenen Wasserwesen, die sich Erzählungen zufolge in den Wogen zwischen Trotha und den Klausbergen herumtreiben.