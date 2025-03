Halle (Saale)/MZ. - Neue Wendung im Fall des geplatzten Gefängnisneubaus in Tornau: Die hallesche Stadtverwaltung hatte schon am 13. Januar einen Brief aus dem Landesfinanzministerium bekommen, in dem auf einige noch offenen Fragen zur geplanten neuen Justizvollzugsanstalt eingegangen wurde. Dieses Dokument hatte die Verwaltung den Stadträten allerdings so lange vorenthalten, bis das Land sich nun für Weißenfels als neuen JVA-Standort entschieden hatte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.