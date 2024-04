Seit mehr als einem Jahr unbenutzt: Das Bürgermeisterbüro in Zwebendorf. Nun will die Freiwillige Feuerwehr es als Umkleide nutzen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zwebendorf/MZ - Die Mitgliederanzahl in der Freiwilligen Feuerwehr Zwebendorf-Hohenthurm steigt stetig an. Was eigentlich nach einer positiven Nachricht klingt, führt dennoch zu Problemen. Denn der Feuerwehr fehlt es an Platz.