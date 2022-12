Platz für Ärzte und Handel: Dienstleistungszentrum in Salzmünde wächst

Salzmünde/MZ - Noch wird gebohrt und der Akkuschrauber brummt. Die Handwerker sind dabei, die Inneneinrichtung zu montieren. In den Räumen des neugebauten Gebäudes neben der Edeka-Kaufhalle in Salzmünde soll zum 2. Januar eine Neurologische Praxis eröffnen. Dr. Stephan Maul, Facharzt für Neurologie, der bislang in einer Praxis im Burgenlandkreis angestellt war, wird dann seine ersten Patienten in der eigenen neugebauten Praxis im Dienstleistungszentrum in der Johann-Gottfried-Boltze-Straße 1 empfangen.

