Am Donnerstag öffnet das Planetarium auf dem Holzplatz. Das Interesse an Halles „Raumflughafen“ ist riesig. Auch Hochzeiten soll es hier bald geben.

Halle (Saale)/MZ - Das Interesse am neuen Raumflugplanetarium in Halle ist riesig. Das zeigte sich auch am Montag. Da hatte die Stadt Pressevertreter zu einem letzten Rundgang vor der Eröffnung am Donnerstag eingeladen – und es kamen so viele Journalisten wie schon lange nicht mehr bei einem Termin in Halle. „Die Resonanz aus der Öffentlichkeit ist jedenfalls gigantisch“, sagte Planetariumsleiter Dirk Schlesier. Die 3.000 Tickets für die viertägige Eröffnungsfeier waren innerhalb eines Tages vergriffen.