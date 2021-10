Pkw nimmt Radfahrerin in Halle die Vorfahrt - Frau kommt verletzt ins Krankenhaus

Halle (Saale)/MZ - Am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr hat sich in der Mansfelder Straße in Halle ein Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen übersah der Pkw-Fahrer eine vorfahrtsberechtigte Radfahrerin.

Die Radfahrerin wurde dabei verletzt und zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Halle hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.