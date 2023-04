Am Donnerstagabend kam es erneut zu einem schweren Unfall auf der A14 bei Halle. Ein Mensch wurde schwer verletzt.

Pkw kracht in Lkw: Ein Schwerverletzter bei Unfall auf der A14 bei Halle-Trotha

Am Skoda entstand Totalschaden.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstagabend kam es auf der A14 erneut zu einem schweren Unfall. In Fahrtrichtung Dresden krachte gegen 18 Uhr Höhe der Abfahrt Halle-Trotha ein Pkw in einen Lkw.