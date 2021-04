Pkw in Halle-Süd abgefackelt - 20.000 Euro Schaden

Halle (Saale) - Die Feuerwehr in Halle musste in der Nacht einen in Flammen stehenden Pkw löschen. Der Audi A8 war gegen 2 Uhr am Mailänder Bogen in der Südstadt in Brand geraten. Das Auto erlitt wirtschaftlichen Totalschadenen, so ein Sprecher der Polizei. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt, die Brandursache ist bisher unklar. Bradnstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden am Mittwoch fortgesetzt. (mz/mad)