Pkw beim Wenden mit anderem Auto kollidiert und mit Tram zusammengestoßen

Am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr ist es in der Elsa-Brändström-Straße in Halle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut der Polizei befuhr ein Pkw die Straße aus Richtung Damaschkestraße kommend und wollte in Höhe „Breiter Pfuhl“ wenden.

Als die Fahrerin den Wendevorgang durchführte, während sich eine Straßenbahn näherte, beachtete sie dabei nicht einen aus Richtung der Theodor-Neubauer-Straße kommendes Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß mit diesem Pkw.

Der Wagen kam von der Straße ab, kollidierte mit der Tram und kam im Gleisbereich zum Stehen. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen. Im Bereich der Haltestelle wurden zwei Pfosten beschädigt.