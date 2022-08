Pizza ohne Müll - Wie die Pizzakette „Papa John's“ in Halle auf Nachhaltigkeit setzt

Mehrweg statt Einweg - Die erste Pizzeria in Halle stellt auf ein Mehrwegsystem bei der Lieferung um. Wie das System funktioniert und ob die Kunden mehr dafür zahlen müssen.

Halle (Saale)/MZ - Als erste Pizzeria in Halle wird Papa John's künftig ein pfandfreies und kostenloses Mehrwegsystem an den Start bringen. Der kaufmännische Direktor von Papa John's Deutschland, Sebastion Loth, sagt am Donnerstag zur MZ: „Vor dem Hintergrund, dass ab dem kommenden Jahr zu den Einwegverpackungen zusätzlich ein alternatives Angebot gesetzlich angeboten werden muss, haben wir mit der Firma rezzaet aus Kassel eine Kooperation abgeschlossen und wollen diese Alternative jetzt schon anbieten.“