Internationale Küche Pirogi und Bigos: Polnisches Paar will mit Imbiss auf dem Marktplatz in Halle durchstarten
Wer in Halle ausländisch essen möchte, der hat reichlich Auswahl. Gerichte aus Polen aber hat es so in der Saalestadt bisher nicht gegeben. Doch neuerdings kann man auf dem Marktplatz probieren, was im Nachbarland so auf den Tisch kommt.
Halle (Saale)/MZ. - Gestartet sind sie in Neustadt, bis ihnen jemand den Umzug auf Halles Marktplatz empfohlen hat. Kasia Purol und Sebastian Romel haben diesen Rat gern angenommen. Nun bieten sie dienstags bis freitags hausgemachte polnische Gerichte am Roten Turm an.