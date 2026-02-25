Internationale Küche Pirogi und Bigos: Polnisches Paar will mit Imbiss auf dem Marktplatz in Halle durchstarten

Wer in Halle ausländisch essen möchte, der hat reichlich Auswahl. Gerichte aus Polen aber hat es so in der Saalestadt bisher nicht gegeben. Doch neuerdings kann man auf dem Marktplatz probieren, was im Nachbarland so auf den Tisch kommt.