Pilgern auf Luthers Wegen

Eine Hallenserin hat eine Pilgerherberge in Höhnstedt aufgebaut und zeigt Gästen, was Entschleunigung bedeutet. Eine MZ-Redakteurin hat sie einen Tag lang begleitet.

Halle (Saale)/ Höhnstedt/MZ - Schon am Telefon bremst mich Renate Ender aus. „Ein Pilger plant nicht. Er lässt einfach alles auf sich zukommen.“ Meine Frage, wie lange die Wanderung von Wormsleben bis nach Eisleben etwa dauern wird, ist also überflüssig. Während es in meinem Beruf oft um Schnelligkeit geht, soll beim Pilgern die innere Einkehr und Entschleunigung im Vordergrund stehen. Darauf will ich mich einlassen und sage zu, gegen zehn Uhr in der Pilgerherberge in Höhnstedt aufzuschlagen.