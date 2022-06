Pfarrer aus Halle will auch nicht konforme Meinungen hören

Friedhelm Kasparick: Was der Pfarrer der Paulusgemeinde bei der Organisation einer Vortragsreihe aus den Freiräumen von vor der Wende bewahren will.

Nur bei den wirkliich berühmten Gästen lädt Pfarrer Kasparick in die Kirche ein - sonst wird im Gemeindehaus diskutiert.

Halle (Saale)/MZ - Eigentlich wollte Friedhelm Kasparick Musiker werden. Irgendwann holte den gebürtigen Herzberger (Brandenburg) aber die Prägung seines Elternhauses ein. „Ich komme halt aus einem Pfarrhaus“, sagt er achselzuckend. Mittlerweile ist der 59-Jährige - neben einer halben Stelle als Gefängnisseelsorger - Pfarrer der Paulusgemeinde. Manchmal fühlt er sich aber noch ein wenig wie jemand aus der Musikindustrie, vielleicht wie ein Konzertveranstalter. Dann nämlich, wenn er große Namen für seine Gesprächsreihe bucht. Stolz erzählt er zum Beispiel, wie er Margot Käßmann für seine Reihe gewinnen konnte. „Das war ein kleiner Trick“, sagt er. Für Vorträge sei die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland eigentlich ausgebucht gewesen. Kasparick bot ihr stattdessen eine Bühne für ihr Buch an und so kam sie nach Halle. Diskutiert wurde dann natürlich trotzdem - darum geht es ja schließlich.