Hallenser, Freunde und Schauspielkollegen erinnern sich an den großen Theatermann. Was Sodanns Weggefährte und berühmtester „Hypochonder“ von Halle zum Abschied bewegt.

Im Stadthaus und - wie hier Dietmar Frohn - im NT-Foyer können sich Bürger in Kondolenzbücher eintragen und an Peter Sodann erinnern.

Halle (Saale)/MZ. - Er ist eigens nach Halle gekommen, um sich von Peter Sodann zu verabschieden: Dietmar Frohn, in Naumburg zu Hause, hat sich am Dienstag sein Fahrrad geschnappt und ohne Umwege die Kulturinsel angesteuert, um sich dort in das im Foyer des Neuen Theaters ausliegende Kondolenzbuch einzutragen. „Ich kenne Peter Sodann gut, da ich als Student an der halleschen Uni gleich hier nebenan den Aufbau der Kulturinsel hautnah miterlebt habe“, so der Naumburger, der von 1988 bis 1992 in Halle studiert hat. Es sei ihm ein Bedürfnis, auf diesem Wege dem großen Theatermann und Freund seinen letzten Gruß zu überbringen.