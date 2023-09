Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Eine Schule kapituliert. Aber nicht vor den Schülern, sondern vor den räumlichen Bedingungen, die ihr die Stadtverwaltung vorgibt. Der Personalrat der Sekundarschule „Johann Christian Reil“ in Giebichenstein macht in einem Schreiben an die Verwaltung und die Stadträte deutlich, dass das Kollegium keine weitere Außenstelle akzeptiert. Schon jetzt seien die Lehrer an ihrer Belastungsgrenze angelangt.