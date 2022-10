Person stürzt von Klippe am Bruchsee in Halle Neustadt

Am Freitagnachmittag ist eine Person in Halle-Neustadt von der Klippe mehrere Meter tief in den Bruchsee gestürzt.

Halle (Saale) - Ein schweres Unglück hat sich am späten Freitagnachmittag am Bruchsee in Halle-Neustadt ereignet. Die Rettungskräfte wurden alarmiert, weil eine Person von der meterhohen Klippe am westlichen Rand des Sees in die Tiefe gestürzt war.

Die Feuerwehr rückte mit einem Boot an und rettete die schwerverletzte Person. Die Hintergründe, wie es zu dem Sturz kommen konnte, sind noch unklar.