Halle (Saale)MZ - Am Mittwochnachmittag kam die Polizei gegen 16.40 Uhr im Bereich Magistrale in Höhe Schwimmhalle in Halle-Neustadt zum Einsatz, da ein Fahrgast in einer Straßenbahn der Linie 2 eine Waffe bei sich führen soll. Dies erfuhren die Beamten duch einen Hinweis.