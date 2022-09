Person in Fluss vermutet - Feuerwehreinsatz an den Pulverweiden in Halle

Am Sonntagnachmittag kam es an den Pulverweiden in Halle zu einem Feuerwehreinsatz. Eine Person wurde vermisst und ein Fährtenhund führte die Einsatzkräfte zur Saale.

Halle (Saale)/MZ - Am Sonntagnachmittag kam es an den Pulverweiden zu einem Feuerwehreinsatz. Bereits am Mittag wurde eine Person als vermisst gemeldet und bei der Suche nach der Person kam ein Fährtenhund zum Einsatz, der bis zur Saale lief. Daraufhin wurde der Großeinsatz ausgelöst, so ein Polizeisprecher.

Die Feuerwehr und DRK Wasserwacht rückten mit einem Großaufgebot zur Saale an den Pulverweiden aus. Mit mehreren Booten und einer Drohne hat man nach der Person gesucht.

Auch eine Drohne kam zur Personensuche zum Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Der Einsatz war aber nur von kurzer Dauer, die vermisste Person meldete sich telefonisch bei Bekannten und teilte mit, dass sie sich in einer anderen Stadt befinden würde und wohlauf sei. Die Suchmaßnahmen wurden eingestellt.