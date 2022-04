Peißnitz nach Abiturientensause wieder beräumt

Halle (Saale)/MZ - Kurz vor 9 Uhr sammeln sich an diesem Samstagmorgen die Läufer an der Fontäne auf der Ziegelwiese zu ihrem wöchentlichen „Parkrun“. Der kostenlose Volkslauf geht über fünf Kilometer, jeder Teilnehmer ist willkommen. Und gespannt war der ein oder andere Läufer schon, in welchem Zustand die Peißnitz an diesem Morgen wohl sein wird.

Das Fazit fällt durchmischt auf. „Erstaunlich sauber“ findet ein Läufer den Park. Eine andere Teilnehmer beklagt, dass sie vielerorts noch Flaschen und auch Glasscherben gesehen hat. Doch insgesamt macht gerade der Bereich um die Fontäne einen aufgeräumten Eindruck. Etwas abseits des Wassers wartet ein Lager aus zahlreichen vollgepackten blauen Säcken darauf, abgeholt zu werden. Wenige Stunden zuvor zeigte sich derweil noch ein anderes Bild, als dieser Bereich übersät war mit leeren Flaschen, Bierfässern und sonstigem Müll. Von 6 Uhr morgens an räumte ein Enstorgungdienstleister auf der Peißnitz auf.

Ein Haufen blauer Müllsäcke steht einige Stunden später bereit zur Abholung. Foto: Denny Kleindienst

Polizeisprecherin Antje Hoppen spricht am Samstag zwar von einem moderten Ablauf des Abends: „Im Großen und Ganzen lief es ruhig ab.“ Gleichwohl kam es zu Straftaten. Ein Jugendlicher musste laut Hoppen nach einer Auseinandersetzung ins Krankenhaus gebracht werden. Bei Personenkontrollen entdeckten die Beamten zudem eine Druckluftwaffe und Messer. Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden erstattet. Auch Betäubungsmitteln wurden sichergestellt und entsprechende Anzeigen erstattet. Ob die verbotenen Gegenstände und Mittel bei feiernden Abiturienten oder bei anderen Personen, die sich am Abend auf der Peißnitz aufhielten, entdeckt worden, kann die Polizeisprecherin derzeit nicht sagen.

Die Beamten stellten eine Druckluftwaffe bei einer Personenkontrolle auf der Peißnitz sicher. Foto: Marvin Matzulla

Sie informiert außerdem über zwei Raubstraftaten. So wurde gegen Mitternacht ein 20-Jähriger zu Boden gedrückt und ihm wurde die Bauchtasche gestohlen. Kurze Zeit später konnte ein Tatverdächtiger gestellt werden und wurde vorläufig festgenommen. Noch ein weiterer Raub einer Bauchtasche, in der sich wohl auch ein Smartphone befand, wurde der Polizei gemeldet. Er soll von einer fünfköpfigen Gruppe durchgeführt worden sein, die aber entkam.