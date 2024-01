Der Saalepegel in Halle ist am Freitag wieder angestiegen. Der Wasserstand am Unterpegel Trotha liegt knapp unter der Alarmstufe 2. Deshalb werden Straßenlaternen nun abgeschaltet.

Pegel der Saale in Halle steigt wieder an

Halle (Saale)/MZ - Die Hochwasserlage hatte sich in Halle nach den Weihnachtsfeiertagen wieder entspannt. Doch nun ist der pegel der Saale wieder gestiegen, das teilt die Stadtverwaltung am Freitagnachmittag mit.

An diesem Freitag, 5. Januar, sei 14 Uhr, ein Pegelstand von 4,48 Meter am Unterpegel Trotha erreicht worden, so die Stadt Halle. Dies liege knapp unter der Alarmstufe 2, welche bei 4,50 Meter liegt. (Zum Vergleich: Am 26. Dezember 2024 betrug der Höchststand 4,94 Meter.

Aufgrund des Pegelstandes musste nun die Straßenbeleuchtung in folgenden Straßen vom Stromnetz getrennt werden: Station Brücke Peißnitz, Peißnitzstraße, Emil-Eichhorn-Straße, Gut Gimritz, Peißnitz , Robert-Franz-Ring. Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse trete auch in den kommenden Tagen täglich zusammen, um die aktuelle Situation zu beurteilen und notwendige Maßnahmen einzuleiten. Dazu erfolgen auch tägliche Abstimmungen mit dem LHW und dem Technischen Hilfswerk. Daneben erfolgen nach wie vor tägliche Kontrollfahrten der Feuerwehr in den betroffenen Gebieten.

Das s Landesamtes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) geht davon aus, dass der Höchststand nun erreicht ist und ab dem morgigen Samstag, dem 6. Januar, der Pegelstand der Saale in Halle wieder zurück geht.