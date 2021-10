Pauluskirche und Händelhalle abgesperrt

Für die Feierlichkeiten am 3. Oktober sind am Samstagabend die zentralen Gebäude abgeriegelt worden.

Halle/MZ/AHE - Vor dem Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Halle sind am Samstagabend Pauluskirche und Händelhalle abgeriegelt worden. In der Kirche wird am Sonntag, 10 Uhr, der zentrale Gottesdienst zum 3. Oktober stattfinden. Es folgt ein Festakt in der Händelhalle. Zu beiden Veranstaltungen werden auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (beide CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) erwartet. Für den Gottesdienst fand am Samstagabend eine Generalprobe statt.