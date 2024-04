Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Kurz vor dem Ende der Einreichungsfrist für Wahlvorschläge greifen die Freien Wähler (FW) die Wählergruppe Hauptsache Halle (HH) scharf an. In einem Brief an den Gemeindewahlleiter fordern sie, dass HH nicht zur Wahl zugelassen werden soll, weil sie angeblich versuchen würden, die Wähler zu täuschen.