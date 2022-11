Parkplatz in der Nähe vom Bahnhof Halle wird gesperrt

Der Parkplatz neben dem Riebeckplatz wird in der nächsten Woche en zwei Tagen gesperrt sein. Der Grund dafür hat wohl etwas mit Halles Bewerbung um das Zukunftszentrum zu tun.

Halle will das Zukunftszentrum Deutsche Einheit direkt am Riebeckplatz bauen.

Halle (Saale)/MZ - Der Parkplatz an der Volkmannstraße am Riebeckplatz wird in der nächsten Woche von Montag, 14. November, 18 Uhr, bis Dienstag, 15. November, 18 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Nach MZ-Informationen ist der Grund dafür der Besuch der Kommission, die den Wettbewerb um den Standort für das neue Zukunftszentrum entscheiden. Die Stadt hat sich mit der Fläche beworben.

Das Rathaus bittet alle Autofahrer, während der Sperrung auf andere Parkplätze auszuweichen, das gilt insbesondere für Pendler, die die Stellflächen in Bahnhofsnähe häufig nutzen. Schilder weisen bereits seit Freitag auf die anstehende Sperrung hin.

Die Busse, die auf dem Parkplatz während der Ruhezeiten abgestellt werden, erhalten Ausweichparkplätze in der Ernst-Kamieth-Straße. Aus diesem Grund kommt es laut Stadt zur gleichen Zeit auch dort zu Einschränkungen.

Der Standortwettbewerb für das Zukunftszentrum soll noch in diesem Jahr entschieden werden.