Parkplatz am Niedersachsenplatz in Halle-Neustadt soll bebaut werden

Halle (Saale) - Die Stadtverwaltung möchte den Parkplatz neben dem ehemaligen Supermarkt am Niedersachsenplatz in der westlichen Neustadt künftig neu nutzen. Das ehemalige „Zentrum“ soll baulich aufgewertet werden. „Angestrebt wird die Etablierung einer gelebten Vereins- und Bürgerkultur für die Menschen aus dem anliegenden Wohnkomplex und der ganzen Stadt verbunden mit gastronomischen und kulturellen Angeboten“, heißt es in einer Vorlage, die am kommenden Donnerstag im Bauausschuss besprochen werden soll.

In den 1970er-Jahren waren in dem Bereich des ehemaligen Wohnkomplexes VI unter anderem drei elfgeschossige Wohnblöcke, eine Gaststätte mit Kegelbahn und ein Wohngebietsklub geplant. Die Pläne wurden jedoch nie realisiert. Die leerstehende Fläche sei über die Jahre zwar als Parkplatz genutzt worden, war jedoch nie offiziell dafür vorgesehen. Die Stadt habe den Zustand „stillschweigend geduldet“, heißt es. Eine Verkehrszählung aus dem Jahr 2020 habe jedoch ergeben, dass der Platz für den öffentlichen Verkehr gar nicht benötigt wird, weil der Bedarf an Parkplätzen im restlichen Wohngebiet bereits gedeckt werde.

Wann genau die Entwicklung am Niedersachsenplatz los geht, steht noch nicht fest. Mit der aktuellen Stadtratsvorlage sollen zunächst die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass aus der öffentlichen Verkehrsfläche ein Grundstück wird, das städtebaulich weiterentwickelt werden kann. (mz)