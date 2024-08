Am Hansering in Halle stürzte ein Auto 15 Meter in die Tiefe. Jetzt melden sich die Fahrerin und ihr Ehemann gegenüber der MZ zu Wort. Sie schildern, wie sich das Drama abspielte.

In einem Parkhaus in Halle ist eine Frau mit ihrem Auto in die Tiefe gestürzt.

Halle (Saale)/MZ - Eine Woche nach dem schweren Unfall im Parkhaus am Hansering klingt die Autofahrerin am Telefon schon wieder zuversichtlich. „Ich bin noch in medizinischer Behandlung im Krankenhaus. Aber mir geht es den Umständen entsprechend gut“, sagt die 64-Jährige am Montag der MZ. Sie und ihr Mann, die Familie wohnt im Saalekreis, wollen anonym bleiben. „Meine Frau wird in Medien und sozialen Netzwerken so hingestellt, als könne sie kein Auto fahren. Mich wurmt das“, sagt der Gatte des Unfallopfers.