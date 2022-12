So teuer soll das Parken im Stadtzentrum von Halle künftig werden

Halle (Saale)/MZ - Seit langer Zeit gilt Halle im Vergleich zu anderen mitteldeutschen Großstädten als günstig, wenn es um öffentliche Parkplätze geht. Für 50 Cent pro halber Stunde kann man sein Auto beispielsweise auf dem Friedemann-Bach-Platz abstellen. In Leipzig oder Erfurt sind ähnlich zentrale Stellplätze schon lange mindestens doppelt so teuer. Doch bald sollen Autoparker auch in Halle mehr bezahlen. Im kommenden Jahr will die Stadtverwaltung eine neue Parkgebührenordnung präsentieren, die im Stadtrat verabschiedet werden soll. Viele Räte begrüßen die angekündigte Gebührenerhöhung. Aber einigen geht sie noch nicht weit genug.