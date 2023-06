Die Stadt will Autofahrer stärker zur Kasse bitten. Wie Halle im Vergleich zu anderen Städten dasteht und welche Alternativvorschläge es noch gibt.

Parken in Halle soll bald teurer werden - Kommt die Brötchentaste?

Parkgebühren in Halle

Die Parkgebühren in Halle sollen angehoben werden. Statt 50 Cent könnte künftig ein Euro pro halber Stunde fällig werden.

Halle (Saale)/MZ - Wer im Stadtzentrum mit seinem Auto auf einem öffentlichen Stellplatz steht, soll dafür künftig deutlich mehr bezahlen. Die Stadtverwaltung will die Parkgebühren erhöhen. „Immer noch zu wenig“, sagen die einen – „viel zu viel“, sagen die anderen und schlagen sogar vor, Kurzzeitparken kostenlos zu machen. In der kommenden Woche steht die entscheidende Abstimmung im Stadtrat an.