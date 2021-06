Halle (Saale) - Auf einem Firmengelände in der Äußeren Hordorfer Straße in Halle hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt. Laut Polizei hatte bei Arbeiten Papier auf einem Förderband Feuer gefangen. Die Brandursache war zunächst unklar.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Angaben zum Schadensumfang lagen am Abend ebenfalls noch nicht vor. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mz)