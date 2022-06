Panne beim Abi: Schüler wiederholen Englischprüfung

Halle (Saale)/MZ - 300 Minuten haben die Abiturienten Zeit, ihre Englischprüfung abzulegen. Im Leistungskurs können die Schüler noch eine halbe Stunde länger an den Aufgaben sitzen. Im Giebichenstein-Gymnasium haben die Lehrer den Prüflingen am 29. April jedoch eine halbe Stunde zu wenig eingeräumt. Nach MZ-Informationen ist der Fehler jedoch zu spät aufgefallen. Die Schule hat den 17 Betroffenen danach freigestellt, ob ihre Arbeit so bewertet werden soll oder ob sie nach fünf Tagen Bedenkzeit die Prüfung wiederholen wollen. Zwei Schülerinnen haben danach die Englischprüfung erneut abgelegt.

