Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Merseburg/MZ - Wenn der Schöffenwahlausschuss am 10. Oktober tagt, werden zunächst nur Schöffen für Verfahren gegen Erwachsene gewählt werden. „Der Saalekreis hat die Vorschlagslisten für die Jugendschöffen nicht termingerecht eingereicht, die Liste ist noch in Arbeit“, sagt Werner Budtke, Pressesprecher am Amtsgericht Halle, an den der Schöffenwahlausschuss angebunden ist.