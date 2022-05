Pack die Badehose ein! In Halle beginnt kommende Woche die Freibad-Saison

Ob Nordbad oder Saline - in Halles Freibädern wird derzeit alles für den Saisonstart vorbereitet. Im ganzjährig geöffneten Strandbad am Heidesee haben die ersten Wasserratten bereits angebadet.

Am 13. Mai sollen Halles Freibäder öffnen. Im Nordbad reinigt Juri Aksenow das Schwimmbecken per Roboter.

Halle (Saale)/MZ - Wie ein blauer Spiegel präsentiert sich das Schwimmbecken im halleschen Nordbad: Keine einzige Welle kräuselt sich auf der Wasseroberfläche. Das wird sich demnächst ändern. Denn schon Ende nächster Woche wird in Halles Freibädern der Startschuss für die diesjährige Badesaison fallen, und Tausende Badegäste werden sich dann in den kommenden Monaten wieder in die kühlen Fluten stürzen - in diesem Sommer zum ersten Mal nach zwei Jahren wieder ohne pandemische Einschränkungen. Auch die Eintrittspreise bleiben unverändert. „Die Vorbereitungen der Bäder GmbH für den Saisonstart laufen auf Hochtouren“, so Iris Rudolph, Pressesprecherin der halleschen Stadtwerke.