Der Fanclub Omegafreunde Deutschland hat im Restaurant „Balaton“ die Erinnerungen an die ungarische Band aufleben lassen. Was die Mitglieder bis heute fasziniert.

Die Omegafreunde Deutschland haben am Samstag im Restaurant „Balaton“ an die ungarische Band erinnert angestimmt.

Halle (Saale)/MZ - Es ist noch früh am Samstagabend, als an einem der gedeckten Tische im Restaurant „Balaton“ ein Mann zu seiner schwarzen Gitarre greift und ein paar Akkorde zupft. Noch geht die Musik zwischen den Gesprächen der ankommenden Omegafreunde unter. Doch später werden sich die Mitglieder des Fanclubs ganz auf die so oft gehörten Melodien besinnen und Lieder der einstigen Ostrockband Omega mitsingen. Auch Restaurantbetreiber Lászlo Réthy wird dann in Erinnerungen schwelgen. Denn er hat die ungarische Band dabei unterstützt, Auftritte in Deutschland zu organisieren.