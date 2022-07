Ostermarkt in Halle eröffnet

Nach zwei Jahren Pause findet an diesem Wochenende wieder der traditionelle Ostermarkt in Halle statt. Kalte Temperaturen stören die Händler nicht.

Halle (Saale)/MZ - Das letzte Mal, als auf dem Marktplatz in Halle ein Ostermarkt stattfand, war „Corona“ nur als mexikanische Biermarke bekannt und Bernd Wiegand (parteilos) als Oberbürgermeister noch in seiner ersten Amtszeit. Das war 2019 und seitdem ist viel passiert. Doch die Pandemie hat inzwischen an Dramatik verloren, Großveranstaltungen sind wieder erlaubt und so kann auch der Ostermarkt wieder stattfinden. Am Freitag um 10 Uhr wurde er eröffnet, noch bis Sonntag 19 Uhr können Besucher auf dem Marktplatz und vor der Ulrichskirche zwischen den verschiedenen Ständen umherbummeln. Es gibt ein Riesenrad und auch einen kleinen Streichelzoo.