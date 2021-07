Ordnungskräfte stellen Mann mit Messer am Marktplatz in Halle

In Halle haben Ordnungskräfte am Freitag einen Mann gestellt, der eine Person mit einem Messer bedroht hatte.

Halle (Saale)/MZ - An der Straßenbahnhaltestelle am Marktplatz in Halle hat am Freitagmittag ein Mann mit einem Messer hantiert. Wie die Stadt nun mitteilt, konnte der Mann durch Ordnungskräfte der Stadt Halle gestellt und entwaffnet werden.

Eine Zeugin hatte die städtischen Beamten auf den 36-Jährigen aufmerksam gemacht. Er hatte zuvor einen Passanten bedroht. Die Beamten des städtischen Ordnungsdienstes sicherten das Messer und durchsuchten den Mann. Er wurde laut Auskunft der Stadt an die Polizei übergeben, die die weiteren Ermittlungen führt.