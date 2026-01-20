Die Stadt Halle hat ihren neuen Aktionsplan für mehr Barrierefreiheit vorgelegt. Mit 34 Maßnahmen will man in den nächsten Jahren möglichst in allen Bereichen des öffentlichen Lebens barrierefrei werden.

Oper, Zoo, ÖPNV und mehr - hier will Halle komplett barrierefrei werden

Menschen mit Beeinträchtigungen sollen in Halle künftig weniger Barrieren im Alltag erleben.

Halle (Saale)/MZ. - Die Stadt Halle will in allen Bereichen des öffentlichen Lebens möglichst barrierefrei werden. Das heißt, Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen sollen problemlos alle Angebote der Stadt nutzen können. Die Verwaltung hat dafür im Januar einen neuen „Aktionsplan“ vorgelegt, in dem insgesamt 34 Maßnahmen festgehalten sind, wie dieses Ziel in den nächsten Jahren erreicht werden soll. Auch Menschen ohne Beeinträchtigungen sollen davon profitieren.