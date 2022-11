Oper Halle erhält Deutschen Theaterpreis

Halle (Saale)/MZ - Die Oper Halle hat für die Inszenierung „Manru“ und ihr „politisch-interdisziplinäres Rahmenprogramm“, wie es in der Jury-Begründung hieß, am Samstag im Düsseldorfer Schauspielhaus den Faust-Perspektivpreis erhalten. Der Deutsche Theaterpreis „Der Faust“ wird von Theaterschaffenden für Theaterschaffende gestiftet und seit 2006 jährlich vom Deutschen Bühnenverein in Kooperation mit den Bundesländern, der Kulturstiftung der Länder und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste verliehen. Er wird in zwölf Kategorien vergeben. Das »Manru«-Projekt der Oper Halle wurde dem Preisgremium vom Land Sachsen-Anhalt vorgeschlagen.

