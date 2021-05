Open Air und Feuerschalen: Was die Kirchen in Halle für den Heiligen Abend planen

Halle (Saale) - Normalerweise sind am Heiligen Abend die Kirchen voll. Gottesdienste, Christvesper, Krippenspiel und weihnachtliche Lieder: All das gehört auch für viele Nichtchristen am 24. Dezember einfach dazu, bevor zu Hause dann die Bescherung im privaten Bereich stattfindet. Doch wie wird das Weihnachtsfest in diesem Jahr laufen, da die Corona-Pandemie die Menschen in Atem hält? Sollten zum wichtigsten Fest die verschärften Corona-Regeln wieder aufgehoben sein, wird es volle Kirchen und dichtes Gedränge in den Kirchenbänken nicht ...

„Die Kirchengemeinden sind teils schon seit einigen Wochen am Planen, wie sie das in den Griff bekommen können, also wie sie der Situation in der Pandemie, aber auch dem, was den Heiligen Abend ausmacht, gerecht werden können“, sagt Torsten Bau, Sprecher des evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalekreis. Er hat vor wenigen Tagen die Kirchengemeinden aufgefordert, sich beim Kirchenkreis zu melden und ihre Konzepte zu schildern. Einige hätten ihm bereits geantwortet. Andere sind noch mitten in der Planung.

Luthergemeinde plant Stationengottesdienst

„Es werden viele verschiedene Dinge stattfinden. Jede Kirchengemeinde hat andere Ideen, jede setzt ihre Vorstellungen auch in eigener Weise um“, so Bau. Er weiß von geplanten Stationsgottesdiensten, von Krippenspielen über Video- und Open-Air-Gottesdienste. Olaf Wisch, Pfarrer in der evangelischen Luthergemeinde, sagt: „Wir sind voll in der Planung, wir wissen noch nicht, wie alles im Detail ablaufen wird, und ob unser Vorhaben auch aufgeht. Eine solche Situation wie in diesem Jahr hatten wir ja noch nie.“

Die Luthergemeinde will zu einem Stationengottesdienst einladen. Die Gäste können, so der Plan, durch die Kirche und das Kirchengelände von einer Station zur anderen laufen. „Die Planungen für die einzelnen Stationen sehen schon ganz gut aus“, sagt Wisch. Ins Detail will er aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gehen. „Wir sind auf jeden Fall selbst gespannt, ob das funktioniert.“ Der Pfarrer gibt sich jedenfalls optimistisch.

Ökumenischer Open-Air-Gottesdienst in Landsberg

In Landsberg soll es am Heiligen Abend einen ökumenischen Gottesdienst zur Verteilung des Friedenslichtes von Bethlehem geben. Die Aktion Friedenslicht gibt es seit 1986 und ist in Deutschland eine Gemeinschaftsaktion der Pfadfinder. „In Landsberg wollen wir, die evangelische und die katholische Gemeinde sowie die Pfadfinder, einen gemeinsamen Open-Air-Gottesdienst feiern“, erklärt Werner Meyknecht, Pfarrer der evangelischen Gemeinde Landsberg.

„Im Moment sind wir dabei, das Programm auszuarbeiten. Natürlich weiß heute keiner, wie die Corona-Situation sich zu Weihnachten darstellt. Aber wenn wir nichts planen, kann auch nichts stattfinden“, so Meyknecht weiter. Die Idee ist, diesen Gottesdienst auf der Landsberger Freilichtbühne zu feiern. „Die Stadt Landsberg unterstützt uns sehr, beispielsweise beim Erarbeiten eines schlüssigen Hygienekonzepts“, freut sich Meyknecht.

Pankratiusgemeinde will Leinwand und Feuerschalen im Kirchgarten aufstellen

Auch die evangelische Pankratiusgemeinde in Halle-Mötzlich hat bereits ein Konzept für den Ablauf des Heiligen Abends erstellt. „An Weihnachten ist ja vor allem das Gemeinschaftsgefühl und das gemeinsame Singen für die Menschen wichtig“, so Sandra Pannwitz, stellvertretende Gemeindekirchenratsvorsitzende.

„Wir werden schon nachmittags öffnen, für alle, die sich den Weihnachtsbaum anschauen wollen. Wie jedes Jahr gibt es dann um 18 Uhr eine Christvesper“, erläutert Pannwitz. Die älteren Menschen könnten diese in der warmen Kirche erleben. Bislang dürften 50 Menschen nach den Abstandsregeln und mit Maske in die Kirche.

Für alle anderen will man die Christvesper auf eine Leinwand in den Kirchgarten übertragen. Dort könne man auch gemeinsam singen. Feuerschalen sollen für Gemütlichkeit sorgen. (mz)