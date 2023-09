Conrad Winkler, Filmemacher und Enkel des TV-Schauspielers Wolfgang Winkler, hat das Leben am Stadtrand Halles in einer Doku festgehalten. Wo diese zu sehen ist.

Der junge hallesche Filmemacher Conrad Winkler war für ein neues Projekt am Stadtrand von Halle unterwegs – auch im Trothaer Hafen.

Halle (Saale)/MZ - Ein Güterzug schiebt sich dicht vorbei an Häusern und Gärten. Am Horizont ragt der Schornstein des Kraftwerks empor, Strommasten zerschneiden den Himmel. Der Alltag am Stadtrand ist geprägt von Industrie und Gewerbe. Doch für eine Handvoll Menschen bilden die Freiräume dazwischen ihre Heimat.