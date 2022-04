Open Air für Kulturfans - So heiß wird der Sommer in Halle

Mit den Vokal-Artisten von Java Five startet der Cultoursommer im NT.

Halle (Saale) - In Halles Kultur- und Musikszene kommt nach rund einjähriger Corona-Zwangspause endlich wieder Leben. Nach langem Stillstand locken in den kommenden Wochen zahlreiche Veranstaltungen, die für jeden Geschmack etwas bieten. Ob Halles Burgen oder die Rennbahn, ob Peißnitzbühne oder der lauschige Hof des Neuen Theaters - bei der Fülle der Locations und Angebote hat so mancher die Qual der Wahl. Die MZ gibt einen kleinen Überblick über den halleschen Open-Air-Konzertsommer - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.