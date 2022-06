Open-Air-Ausstellung am Steintor: Künstler zeigt besondere Perspektive auf Halle

In einer Open-Air-Ausstellung am Steintor veröffentlicht Sebastian Harwardt fantasievolle Stadtansichten. Manche Gebäude oder Fassaden gibt schon nicht mehr.

Auf sechs großflächigen Aufstellwänden am Steintor zeigt Künstler Sebastian Harwardt derzeit, wie sich die Stadt innerhalb kurzer Zeit verändert und was sie gesellschaftlich prägt.

Halle (Saale)/MZ - Inmitten roter Backsteinhäuser, historischen Türmen und Steinmauern zeichnet sich die hellgrüne Fassade eines Gebäudes mit drei länglichen Fenstern ab. Davor liegen aufgeschüttete Sandhaufen und gestapelte Rohre. Rot-weiße Baken sperren die Baustelle ab. Es handelt sich um eine Darstellung des Steintor-Varietés, als der Platz vor acht Jahren umgebaut wurde. Künstler Sebastian Harwardt hat in seiner Zeichnung festgehalten, wie sich der Ort veränderte. Die Szene hat er in einer großflächigen Fantasie-Stadtansicht eingebettet, die derzeit in einer Open-Air-Ausstellung auf dem Steintor zu sehen ist.