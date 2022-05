Omikronwelle stoppt: Inzidenz in Halle das erste Mal seit 13. Januar gefallen

Halle (Saale)/MZ - Noch ist es zu früh, um Entwarnung zu geben. Aber das erste Mal seit dem 14. Januar (Inzidenz 330,12) ist die Zahl der Neuinfektionen in Halle nicht gestiegen. Am Dienstag meldete die Stadt einen Inzidenzwert von 1.188,52 (minus 10,89 zum Vortag). 379 positive PCR-Tests wurden registriert, 26 weniger als am Dienstag in der Vorwoche. Die Stadt informierte zudem über zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Eine Person ist demnach an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben, bei einem weiteren Todesfall war Corona eine Begleiterkrankung. In den Kliniken bleibt die Lage derweil entspannt. 36 Patienten liegen auf den Corona-normal-Stationen, 15 sind in intensivmedizinischer Betreuung.

