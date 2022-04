Omikron dominiert das Infektionsgeschehen in Halle

Halle (Saale)/MZ - Der sprunghafte Anstieg an Corona-Neuinfektionen in Halle liegt an der Verbreitung der Omikron-Variante des Erregers. „Die letzte erfasste Zahl lag bei 149 durch variantenspezifische PCR bestätigte Omikron-Fälle“, erklärte die Stadt am Freitag auf Nachfrage der MZ. Der Fachbereich Gesundheit führe allerdings keine separate Statistik mehr. Da nicht alle PCR-Tests auch variantentechnisch untersucht würden, dürfte die tatsächliche Fallzahl deutlich höher liegen. „Die Mehrzahl der Infektionen dürfte inzwischen der Omikron-Variante zuzuordnen sein.“