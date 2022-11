Olaf Schubert und „Zorn“-Autor Stephan Ludwig im Objekt 5 in Halle mit ihrem neuen Buch

Comedian Olaf Schubert und „Zorn“-Autor Stephan Ludwig haben in Halle die gesamte Schöpfung einer kritischen Bewertung unterzogen.

Freunde fürs Leben: Olaf Schubert (l., im Pullunder) und Stephan Ludwig vor dem Objekt 5 in Halle

Halle (Saale)/MZ - Nichts Geringeres als die Bewertung der Schöpfung haben sie sich vorgenommen. Wer, wenn nicht sie, könnte das besser? Zwar wurde irgendwie alles schon bewertet – allerdings noch nicht von ihm: Olaf Schubert. Und so ist am Montagabend der weltberühmte Dresdner Pullunder-Träger gemeinsam mit dem halleschen Krimi-Autor und „Zorn“-Schöpfer Stephan Ludwig im Objekt 5 in zwei aufeinanderfolgenden Lesungen angetreten, mit ausreichend Hinter- und Vordergrundwissen alles „von ABBA bis Zyankali“ einer Bewertung zu unterziehen und damit zugleich das inzwischen dritte gemeinsame Buch unters Lesevolk zu bringen.