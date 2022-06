Olaf Schubert - der Bundesolaf als Rebellenführer auf der Peißnitz in Halle

Der sächsische Comedian Olaf Schubert ist längst weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus bekannt. In seinem neuen Programm ruft der Mann mit dem Pullunder zum Widerstand durch Stillstand.

Halle (Saale)/MZ - Es waren lange Monate, es waren harte Monate und auch Olaf Schubert wusste zuweilen nicht, wie es weitergehen sollte. „Selbstverständlich habe ich die viele freie Zeit genutzt, die Dinge zu tun, die man sonst nie tut“, berichtet der erfolgreichste Comedian aus dem Gebiet der ehemaligen neuen deutschen Länder. So habe er beispielsweise seinen Keller ausgeräumt, vollkommen. Und alles mögliche weggeworfen, was sich über die Jahre so angesammelt hatte. „Mein Nachbar hat das dann alles wieder aus der Mülltonne geholt, weil er meinte, der Keller sei seiner gewesen.“