Schäfer in Seeben bei Halle freut sich über viele Neujahrslämmchen

Halle (Saalekreis)/MZ - Was für ein Gewusel und Geblöke! Im Schafstall von Marco Zink in Seeben fühlt sich der Besucher in einen Kindergarten versetzt: Lämmchen, wohin man schaut. „Die Zeit von Ende November bis etwa Ende Dezember ist Lammzeit“, erklärt Schäfer Zink. Nur ein paar Nachzügler seien am Neujahrstag noch hinzugekommen.