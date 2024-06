Halle (Saale)/DUR. - Zwei Geschwister aus Halle im Alter von sieben und neun Jahren haben am Mittwoch einen Ausflug zum Leipziger Hauptbahnhof gemacht – ohne ihren Eltern Bescheid zu geben. Das teilte die Polizei mit.

Demnach verabschiedeten sich die Kinder am Vormittag von ihren Eltern zum Spielen nach draußen und stiegen in Halle in die S-Bahn Richtung Leipzig ein. In der Bahn seien die beiden dann einer Zugbegleiterin aufgefallen, die daraufhin die Bundespolizei Leipzig informiert habe.

Den Angaben zufolge nahmen die Bundespolizisten die Geschwister im Leipziger Hauptbahnhof in Empfang und verständigten die Eltern. Diese hätten ihre Kinder später auf der Wache der Bundespolizei abgeholt, hieß es.