Sitzung des Finanzausschusses im Stadthaus am 29. Juni.

Halle/MZ - Ein Bild, das einigen Hallensern wohl fast schon in Vergessenheit geraten war, bot sich am Dienstagabend im kleinen Saal des Stadthauses: Der Finanzausschuss war für eine Sitzung zusammengekommen. Es war das erste Mal seit Dezember 2020, dass in Halle eine Ausschusssitzung wieder als Präsenzveranstaltung stattfand. Coronabedingt hatten alle kommunalpolitischen Beratungsgremien bis auf das Stadtratsplenum sonst nur noch als Videokonferenz stattgefunden.

Abstands- und Maskenregeln galten genauso wie die Kontaktnachverfolgung

In der vergangenen Woche hatte es allerdings Internetprobleme gegeben, so dass der digitale Finanzausschuss gar nicht erst einberufen werden konnte und nun als Präsenzsitzung nachgeholt wurde. Der Zuschauerraum war bis auf den letzten Platz besetzt und auch bei den Räten waren die Reihen gut gefüllt. Abstands- und Maskenregeln galten genauso wie die Kontaktnachverfolgung.

Auch wenn ein Bürger in der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Sitzung darauf hinwies, dass seiner Meinung nach bei der Einladung möglicherweise ein Formfehler gemacht worden sei, der die Beschlüsse angreifbar machen könnte, fand die Versammlung ohne Zwischenfälle statt. „Ich habe keine Bedenken, die Einladung erfolgte aus meiner Sicht ordnungsgemäß“, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD). Außerdem stünden wichtige Themen auf der Tagesordnung, die keinen Aufschub duldeten.

Ohne Webcams: Finanzausschuss tagte im Stadthaus

Unter anderem stimmten die Räte mit großer Mehrheit einem Antrag der Linken zu, die Menstruationsprodukte für Jugendliche an Schulen gratis zur Verfügung stellen wollen. Die Stadt soll im kommenden Schuljahr ein Pilotprojekt starten und dafür 5.000 Euro ausgeben. Einstimmig beschloss der Ausschuss auch eine Änderung der Entschädigungssatzung. Künftig sollen ehrenamtliche Mitglieder in sogenannten Beiräten (beispielsweise Waldbeirat oder Behindertenbeirat) eine finanzielle Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen bekommen.

Geplant sind 16 Euro pro Sitzung. Die Idee war von den Grünen eingereicht worden. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde schließlich noch dem neuen Namen für das HFC-Stadion zugestimmt. Die Entscheidung fiel nach MZ-Informationen ohne eine Gegenstimme. Statt „Erdgas-Sportpark“ wird die Heimstätte des HFC künftig „Leuna-Chemie-Stadion“ heißen. Wenn die Coronasituation es zulässt, soll auch die nächste Sitzung des Finanzausschusses am 13. Juli wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden.